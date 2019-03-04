محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر الفنان محمد محسن صورة "البوستر" الدعائي لحفله المقبل بالإسكندرية عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام. وعلق محمد محسن علي الصورة: "جمهور الإسكندرية العظيم، مستنيكم الخميس الجاي 7 مارس، على مسرح سيد درويش". يذكر أن محمد محسن شارك الفنانة مي كساب في دويتو غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة"، من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد عمار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد محسن يكشف موعد ومكان حفله الجديد بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.