تعرف على إيرادات شباك التذاكر يوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - في المركز الثاني يأتي الفيلم الرومانسي "قصة حب"، الذي حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 162 ألف 260 جنيه. الفيلم بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، ياسر الطوبجي، فراس سعيد، ومن تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

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