دينا بملابس "cow boy" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: خضعت الفنانة الاستعراضية دينا لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام". وظهرت دينا في الصور بإطلالة جديدة وجذابة، مرتديه ملابس تنكريه تشبه "cow boy"، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن الفنانة دينا احيت حفلا ضخما، 14 فبراير الماضي بأحد الفنادق المصرية، احتفالا بعيد الحب.

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