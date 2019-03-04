محمد لطفي يكشف صور طفولته والمراهقة: "كنت بحلم أبقى كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد لطفي صورة مجمعة لمراحل عمره منذ الصغر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام". وعلق محمد لطفي على الصورة: "زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير". يذكر أن الفنان محمد لطفي يشارك في فيلم "حملة فرعون"، الذي يجرى تصويره حاليا، بطولة الفنان عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ورامز أمير، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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