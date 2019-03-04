العثور على المطرب البريطاني كيث فلينت ميتًا في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- دب أ

عثرت الشرطة البريطانية صباح اليوم الاثنين على المطرب البريطاني الشهير كيث فلينت، عضو فريق "بروديجي"ميتًا في منزله عن عمر ناهز 49 عاما.

وقد أكد المتحدث باسم شرطة إسيكس لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، نبأ وفاة فلينت، مشيرًا إلى عدم التعامل مع الوفاة بوصفها محل اشتباه. ومن المقرر أن يتم إعداد ملف بشأن الوفاة للطب الشرعي.

وقد صار فلينت واحدًا من أشهر الشخصيات الموسيقية في المملكة المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، بسبب مظهر شعره المميز وتحديقه كثيرا بطريقة حادة.

وكان قد انضم إلى فريق "بروديجي" كراقص، ثم أصبح في وقت لاحق المغني الرئيسي إلى جانب مغني الراب، مكسيم.