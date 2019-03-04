بعد نقله للمستشفى.. مها أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لنجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة مها أحمد، إن نجلها الأكبر "أحمد" تعرض لوعكة صحية صباح اليوم، استدعت نقله للمستشفى.

وأكدت "مها" في تصريح خاص لمصراوي، أن الحالة الصحية لنجلها مستقرة، وأنه سيبقى تحت الملاحظة عدة أيام.

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وأضافت أنه منذ فترة تعرض لوعكة صحية، إلا إنه تحسن، ولكنه أصيب بإعياء صباح اليوم، وقرر الأطباء نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الفنانة مها أحمد قد نشرت صباح اليوم، صورة لنجلها أحمد مجدي كامل، وطالبت جمهورها بالدعاء له.