تكريم ماجدة موريس بالدورة الثالثة من مهرجان la femme

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت المخرجة والمنتجة ماجي أنور رئيس مهرجان la femme، للأفلام القصيرة عن اختيارها للناقدة الكبيرة ماجدة موريس، لتكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، والتي تنعقد يوم الأحد المُقبل الموافق ١٠ مارس بدرب ١٧١٨ بالفسطاط.
وقالت ماجي في بيان صحفي "تم اختيار الناقدة الكبيرة لما لها من دور ريادي في عالم النقد الفني". ومن المقرر أن يتم تسليم درع التكريم وتوزيع الجوائز في نفس اليوم بعد انتهاء عروض المهرجان السينمائية.
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