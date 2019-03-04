جوني ديب يتهم طليقته بـ الخيانة الزوجية مع مدير شركة فضاء

كشف الممثل الأميركي، جوني ديب، حقائق مثيرة تتعلق بحياته الشخصية، موضحا السبب الذي أدى إلى طلاقه من النجمة أمبرد هيرد، واتهم شخصية اقتصادية وعلمية كبيرة بالضلوع في “خيانة زوجية”.

وقال ديب إن زوجته السابقة، هيرد، دخلت في علاقة مع مؤسس شركة الفضاء الأميركية “سبيس إكس”، إيلون موسك، بينما كانت لا تزال متزوجة منه.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ديب يتهم هيرد، بإقامة علاقة مع موسك بعد شهر واحد فقط من زواجهما في سنة 2015.

ورفع ديب دعوى قضائية على زوجته السابقة، مطالبا بتعويض قدره خمسون مليون دولار، بعدما تحدثت في مقابلة صحفية عن تعرضها للعنف الزوجي، وهو ما يعتبره الممثل مجرد خدعة.

وتقول الدعوى القضائية، إن موسك كان يتردد على هيرد البالغة من العمر 32 عاما حين كان جوني ديب يسافر إلى الخارج لأجل تصوير أفلامه.

وأضاف أن موسك زار زوجته السابقة في الليلة التي نشرت فيها صورة للرأي العام مظهرة آثار تعنيف “مزعوم” من الزوج الذي انفصلت عنه في مايو 2016.

ويقول الزوج، إن طليقته حاولت أن تستفيد من “كذبتها” حتى تصور نفسها كضحية أمام الإعلام، لكنها لم تتحدث عن السبب الحقيقي للطلاق المتمثل في الخيانة.