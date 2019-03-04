بالفيديو: أصالة ترد على فجر السعيد بعد تعليقها على جنسيتها البحرينية

قالت المطربة أصالة، إنها عاشت الجزء الأكبر من عمرها في مصر، كما أنها تدين بالولاء والانتماء لعدد من الدول العربية كالبحرين والمملكة العربية السعودية، مضيفة أن محبة الجماهير لها ساعدت في نجاحها بشكل كبير.

وأضافت أصالة، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الأحد، أنها حاصلة على الجنسية البحرينية، منوهة بأنها تعرضت للهجوم عندما طلبت الحصول على الجنسية المصرية، معتبرة أن هذا الهجوم نوع من “الغلاظة”.

وعن هجوم فجر السعيد عليها بعد طلبها الحصول على الجنسية المصرية، عقبت الفنانة، “عمري ما التقيت بها، وربنا يهديها”.

وأوضحت أصالة، أنها سمعت أكثر من ألبوم في الفترة الأخيرة، معربة عن إعجابها الشديد بألبوم الفنانة شيرين الأخير، وأيضا ألبوم الفنانة أنغام وأمال ماهر، مضيفة: “ألبوم أمال ماهر مكنتش حبيته في الأول بس بعد ما سمعت الأغاني أكثر من مرة عجبني جدا ألبوم أكثر من رائع”.

وعقبت “أصالة”، على الخلاف بينها وبين المطربة أنغام، “أتمنى يكون خلاف وينتهي”، ومن ناحيته عقب عمرو أديب: “مستعد أتدخل”.

وقد طالبت المطربة السورية أصالة نصري، بحصولها على الجنسية المصرية، وذلك عقب انتهائها من الحفل الذي أقامته في القاهرة، وتبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.