أحلام تكشف عن موعد حفلها الغنائي الأول بالرياض

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إحيائها حفلها الغنائي الأول في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في 21 مارس الجاري. ودعت الفنانة الشهيرة متابعيها على حسابها في “تويتر” إلى اختيار الأغاني المفضلة لتقديمها في الحفل المرتقب.

وكانت أحلام قد ذكرت في تصريحات تلفزيونية في ديسمبر الماضي أنها ستحيي أربع حفلات غنائية ضخمة في المملكة، في كل من الرياض وجدة وجازان والدمام.

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