صور تزيد من الشكوك حول علاقة ليدي غاغا وبرادلي كوبر

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع النجمة العالمية ليدي غاغا والممثل العالمي برادلي كوبر.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة، التي اعتبرت دليلاً قاطعاً على العلاقة الغرامية التي تجمع بين غاغا وكوبر.

إذ تظهر الصورة، التي التقطت للثنائي في شهر أيلول المنصرم وخلال افتتاح عروض فيلمهما في لوس أنجليس، أحمر الشفاه على فم الممثل، فيما النجمة تضع اللون عينه.

واعتبر البعض أن الثنائي تبادلا القبل قبل الظهور إلى العلن والتقاط الصور أمام عدسات الكاميرات.

يشار إلى أن شائعات كثيرة تحدثت مؤخراً عن وجود علاقة تجمع بين المغنية والنجم، وزادت حدة الأخبار بعد أدائهما الخيالي والرومانسي خلال حفل أوسكار 2019.

وفي خلال يومين فقط، حقق أداء الفنانين على مسرح حفل توزيع جوائز أوسكار 2019 أكثر من 15 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وبدا الاثنان قريبين جداً ومنسجمين، ما جعل البعض يعتبر هذه إشارة تؤكد الشائعة.

وخلال ظهور ليدي غاغا في برنامج “جيمي كيميل لايف”، قال كيميل: “كان هناك انسجام مع برادلي، وعلى الفور، وأظن أن هذه مجاملة، بدأ الناس يقولون: أوه، يجب أن يكونا على علاقة حب”.

وردت الفنانة على سؤال كيميل بشن هجوم لاذع على مواقع التواصل قائلة: “أولاً، وسائل الإعلام الاجتماعية، بصراحة تامة، هي مرحاض الإنترنت. وما فعلته بالثقافة الشعبية هو أمر بائس”.

وتابعت: “رأى الناس الحب، وخمّن ماذا، هذا ما أردنا أن يراه الناس… إنها أغنية حب، والفيلم هو قصة حب، لقد عملنا بجد، وعملنا طوال الأسبوع على هذا الأداء”.

وواصلت التوضيح: “من منظور الأداء، كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون متناغمين طوال الوقت. لقد ظلت ذراعي ملفوفة حول توني بينيت (مغنّ أميركي) لمدة ثلاث سنوات خلال جولة حول العالم. عندما تغني أغاني الحب، فهذا ما تريد أن يشعر به الناس”.

وفي إطار منفصل، كتبت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إرينا شايك Irina Shayk، حبيبة كوبر، ألغت متابعة غاغا على مواقع التواصل الإجتماعي قبل حفل الأوسكار، على الرغم من رصدها مع غاغا في صورة الصديقتين المقربتين.

وأكد مصدر للصحيفة أن شايك ليست محبطة من غاغا أو غيورة منها، لكنها سئمت من القصص التي تكتب في الصحف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر عن علاقة الأخيرة القريبة ببرادلي، في إشارة إلى أنّ ما أظهرته غاغا وشايك من عاطفة خلال الحفل الأيقوني، ما هو إلا عرض أمام عدسات الكاميرا.