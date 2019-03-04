الليلة.. فرقة الحلم تقدم الليلة الرابعة لـ"نسيت كلمة السر" بساقية الصاوي

تقدم فرقة الحلم مساء اليوم، الليلة الرابعة للعرض المسرحي "نسيت كلمة السر"، على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
تدور المسرحية حول بطل رياضى مصرى حصل على لقب بطل العالم فىلعبة التايكوندو، تظهر عليه أعراض مرض تصلب الشرايين، فيضطر إلى التقاعد وهو لا يزال فى أواخر العشرينات من عمره، فكرة العرض حالة إنسانية مأخوذة من قصة حقيقية لحياة
يشار إلي أنه تم عرض الليلة الثالثه للمسرحية في مهرجان "كذا مسرح" بدورته الأولي وفاز بالمركز الأول.
مسرحية "نسيت كلمة السر"، مأخوذة عن رواية للكاتب حسين كمال، بطوله علي دياب، ولاء يوسف، أحمد مصطفي ديزيل، أسامة رجب، أمنية أحمد، ديكور أحمد خالد الشاذلي، وإخراج آيات مجدي.
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