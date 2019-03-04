الجمعة.. أمسية غنائية هندية يقدمها فريق هاربريت بساقية الصاوي

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يستعد فريق هاربريت لتقديم أمسية غنائية متميزة باللغة الهندية، في ساقية الصاوي، يوم الجمعة الموافق 8 مارس في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم هاربريت خلال الحفل بصوته باقة متنوعه من أجمل المؤلفات الموسيقية
جوش.. باص جيتار، فارون جوبتا.. إيقاع، سومانت بالاكريشنان.. جيتار كهربائي.
جدير بالذكر أن هاربريت تميز بتأليف نغمات شعبية لكثير من الشعراء مثل افتار سينج ساندهو، وفايز أحمد فايز، ونيرالا سورياكانت تريباثى، و ألقى محاضرة TEDx فى جايبور فى عام 2016، كما قام بتأليف كلمات لبعض أغانى الأفلام.
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