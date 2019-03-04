شاهد.. نجلاء بدر ومصطفى شعبان في كواليس "أبو جبل"

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة جديدة تجمعها بالفنان مصطفي شعبان من كواليس مسلسل "أبو جبل"، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت "نجلاء" علي الصورة قائلة: "صباح الخير جميعا..القلب الصافي والضحكة الحلوة وعشرة العمر.. يارب يا كريم.. مسلسل أبو جبل رمضان 2019". ويذكر أن "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد ،تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.

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