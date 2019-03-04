بالفيديو.. في أسبوع.. قصة حب لرامي عياش تتخطى الـ2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

اجتازت أغنية "قصة حب" للفنان رامي عياش، حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية من كلمات:محمد رفاعي، ألحان وتوزيع: جان ماري رياشي. يذكر أن آخر إصدارت رامي الغنائية طرحها العام الماضي ، كانت أغنية "في مكان"، وتعتبر "قصة حب" أول تعاون بين رامي وشركة "مزيكا" للإنتاج الفني التي يملكها محسن جابر.

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