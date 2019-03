بالصور: الراقصة اللبنانية داليدا تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير عارية تماماً مكتفية بطلاء الذهب !

شاركت الفنانة اللبنانية داليدا جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، صورة لها بعدسة المصور ليلى خفاجة، بإطلالة جريئة أثارت جدلاً واسعاً.

وأطلت داليدا عبر “انستغرام” من دون ملابس البتة، ومغطاة بالكامل بالذهب.

وقالت الراقصة الإستعراضية تعليقاً على الصورة: “الجميع يعمل بكد لينال الجوائز. أنا أعمل أكثر، أحقق أكثر، وها أنا الجائزة الذهبية في أعين جمهوري”.

dalida_dancer

Everyone work hard to get trophies.

I work more , achieve more, and here i am the Gold Trophy in my fans Eyes

وأضافت: “أحبكم دائماً، داليدا”.

وكتبت داليدا على صورة أخرى ظهرت فيها بالطلاء الذهبي: إذا كنت تستخدم خيالك يمكنك إلقاء نظرة على أي صور ورؤيتها عارية. آمل أن أجعلك تستخدم خيالك.

آسف ، إذا كانت رسمتي الذهبية تؤلمك ، لكنها طريقة الإنشاء.

dalida_dancer

If you use your imagination you can look at any pictures and see her Nude. I hope to make you use your imagination.

Sorry, if my Gold painting hurts you, but its a way of Creation.

وتعكف داليدا أخيراً على التدريب على الرقص العراقي، بإشراف المدرب مهند هواز، بعد أن عادت من تركيا حيث تلقت تدريبات خاصة على يد الراقصة التركية ديدم.

والجدير ذكره بأن داليدا تشتهر في الجرأة بالطرح إلى جانب جمالها وشعبيتها الواسعة.

وبالإطلاع على حساب الراقصة داليدا نجد بأن هناك العديد من الإطلالات المختلفة والتي تتميذ الكثير منها بالجرأة والإثارة.

ويتابع حساب الراقصة اللبنانية داليدا 26 الف إلى جانب أنها قامت بالحصول على دروس بالرقص على يد راقصة تركية.

وتشهد مواقع التواصل الإجتماعي وتحديداً إنستغرام تنافس بين الفنانات والعارضات من خلال جلسات التصوير التي يقومون بمشاركتها مع متابعيهم.

وتشهد الساحة اللبنانية حالة من المنافسة بين الفنانات والعارضات من خلال الجرأة والإثارة في الطرح.