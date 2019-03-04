فيديو قديم لكيم كارداشيان يطاردها من جديد ويثير الجدل

كيم كارداشيان

تثير عائلة كارداشيان الجدل دائمًا، وكثيرًا ما يصعب نسيان أو تجاهل العديد من الأمور المتعلقة بهم، ولكن بعد اكتشاف تعرض كلوي كارداشيان للخيانة من حبيبها مؤخرًا، يبدو أن هناك من ينبش في ماضي كيم، ويسعى إلى إثارة مزيد من الجدل حولها، خاصة بشأن واقعة نسيانها لابنتها نورث.

فعلى الرغم من مرور حوالي 4 سنوات على الواقعة، إلا أنه استرجع الناس مؤخرًا فيديو قديم لكيم كارداشيان أثار جدلًا كبيرًا، حيث ظهرت فيه وهي تغادر إحدى الفنادق الباريسية لتستقل السيارة الخاصة بها دون ابنتها، ثم تعود مرة أخرى إلى الفندق وتخرج حاملة طفلتها، لتنتشر الشائعات بأن كيم كادت أن تنسى طفلتها في الفندق.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت كيم آنذاك في فندق “Le Royal Monceau”، وكانت تغادر من أجل التوجه إلى المطار بهدف العودة إلى لوس أنجلوس.

لم تمر ادعاءات نسيان نجمة تلفزيون الواقع لابنتها مرور الكرام، حيث أوضحت حقيقة ما حدث مع طفلتها عبر “تويتر” وقالت: “لقد سمعت قصة تقول إني كدت أنسى طفلتي في الفندق عندما كنت متوجهة إلى المطار، هل تمزحون؟”.

وأضافت موضحة أن نورث بقيت في الفندق، بينما حرصت هي على التأكد من أن كل شيء منظم في السيارة، إذ كانت تواجه مشكلة في المقعد الخاص بابنتها قبل يوم.

يجدر بالذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تواجه فيها كيم شائعات وتتعرض لانتقادات بشأن أسلوبها في تربية أطفالها، حيث تعرضت لهجوم سابقًا على “تويتر” يتهمها بإهمالها لطفلتها وأنها لا تقضي وقتًا كافيًا معها، وكان ردها: “ما هذا الجهل! فعدم مشاركتي منشورات على تويتر أو إنستغرام لكل وقت ولحظة اقضيها مع ابنتي لا يعني أني أهملها”.