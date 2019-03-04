فن ومشاهير

شاهدوا الدكتورة خلود تفاجأ جمهورها بصور “الثلاثة توائم”

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 04:21 مساءً -

Dr khouloud

Dr khouloud

دكتوره خلود

Advertisements

أنجبت الفاشينستا المعروفة باسم الدكتورة خلود 3 توائم.dr khouloud

dr khouloud

خلود التي كانت قد أشارت في وقت سابق أنها حامل بتوائم، تبين في وقت لاحق أنها أنجبت ثلاثة أولاد، بنتين وصبي، بحسب ما كشفت عنه الدكتورة خلود في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات.
يشار إلى أن خلود وأمين هما أيضاً أبوين لطفلة إسمها خلود الصغيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الدكتورة خلود تفاجأ جمهورها بصور “الثلاثة توائم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا