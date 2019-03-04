هل تدفع بريانكا شوبرا ثمن صراحتها منصبها في «اليونيسف»؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أشعلت تغريدة أطلقتها نجمة السينما العالمية بريانكا شوبرا، جعلتها في مرمى نيران الجماهير الباكستانية الغاضبة، بعد اشادتها بالقوات الهندية على هامش الأزمة العسكرية والسياسية المتصاعدة من البلدين المتجاورتين.

مجموعة من النشطاء الذين ينتمون إلى باكستان، قاموا بتقديم عريضة على الإنترنت تطالب بإقالة بريانكا في منصب سفير اليونيسف للنوايا الحسنة.

تقول العريضة على موقع Avaaz. org: “الحرب بين قوتين نوويتين لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الدمار والموت. وبصفتها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، كان من المفترض أن تبقى بريانكا تشوبرا محايدة وسلمية، ولكنها تغرد لصالح القوات المسلحة الهندية بعد أن غزت المجال الجوي الباكستاني غير ذلك، فهي لا تستحق هذا اللقب بعد الآن”، ولديها حاليا بضعة آلاف من التوقيعات. ولم تعلق اليونيسف على ذلك، بحسب تقارير TMZ. com.

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بدأت الاشتباكات العنيفة بين القوات الهندية والباكستانية منذ أكثر من أسبوعين عندما قتلت سيارة مفخخة 40 من قوات حفظ السلام الهندية في منطقة بولواما في جامو وكشمير.

من ناحيةـخرى، استعرضت بريانكا قدرتها مؤخرا على التمثيل في أحدث فيديو كليب لزوجها المغني نيك جوناس، وشاركت بعض اللقطات من الأغنية المصورة عبر “أنستجرام”.

وتباهت شوبرا البالغة من العمر 36 عامًا في الكليب بجمالها وشخصيتها عندما ظهرت وهي تجلس في حوض استحمام مليء بالفقاعات، وشاركت بعض اللقطات من وراء الكواليس، وهي تعانق نيك وأخرى وهما يسيران سويًا في ممر، وأخرجت شركة ” جوناس براذرز ” للإنتاج الفني الأغنية.