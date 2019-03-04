سيدهارث مالهوترا يصيب نفسه أثناء تصوير فيلمه Marjaavaan

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أفادت تقارير أن الممثل الشاب سيدهارث مالهوترا، الذي يصور حاليًا فيلمه Marjaavaan “ماراجافان” للمخرج ميلاب زافيري، قد أصاب نفسه في أثناء تصويره سلسلة من أحداث الفيلم.

سيدهارث الذي شوهد آخر مرة في فيلم Aiyaary، لديه فيلمين جديدين، حيث يعمل حاليا على فيلم الإثارة “ماراجافان”، وذكر تقرير في Bollywood Hungama أنه في أثناء تصوير أحد المشاهد، أصيب الممثل البالغ من العمر 34 عامًا في يده.

وذكر التقرير أيضا أنه رغم من كل الاحتياطات اللازمة التي اتخذت، أصيب سيدهارث بالجرح في المشهد.ومع ذلك، أكمل الممثل التصوير بعد الإسعافات الأولية وترك فريقه معجب بتفانيه في العمل.

Advertisements

جنبا إلى جنب مع سيدهارث، يضم فيلم Marjaavaan أيضا تارا سوتاريا Tara Sutaria وريتيش ديشموخ Riteish Deshmukh، راكول بريت Rakul Preet Singh، واسكندر خير Sikandar Kher في الأدوار القيادية.

وبصرف النظر عن الفيلم، يشارك مالهوترا أيضا تقاسم مساحة الشاشة مع بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra في فيلم Jabariya Jodi للمخرج براشانت سينج Prashant Singh.

الفيلم يعد العمل الثاني بين سيدهارث وبارنيتي، فقد عمل الثنائي سابقاً في فيلم Hasee Toh Phasee عام 2014 معًا وكان موضع تقدير للكيمياء الكبيرة من الجمهور.