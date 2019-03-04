سيف علي خان وفاطيما سنا شيخ ينتظران سيناريو Bhoot Police

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 25 عاما، قدم ممثل بوليوود الكبير سيف علي خان العديد من الأعمال السينمائية الناجحة.

النجم ، الذي قدم آخر أعماله السينمائية في عام 2018 كانت في فيلم Baazaar، وهذا العام ، سيتعاون سيف مع الممثلة الصاعدة فاطيما سنا شيخ للمرة الأولى في في كوميديا الرعب الذي يخرجها بافان كيربالاني Bhoot Police، والفيلم أيضا يضم الممثل علي فضل في.

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جاءت تلك الأخبار الجديدة، في تغريدة نشرها المحلل التجاري والفني الشهير تاران ادارش مؤخرا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذكر أيضا أن الفيلم سوف يبدأ في العمل بـ أغسطس 2019. “

في وقت سابق ، كانت كوميديا الرعب بعنوان tantrik. وذكر أنه كان من المفترض في البداية أن يقوم ببطولة الفيلم ابهيشيك باتشان ولكنه استبدل لاحقا بسيف.

والى جانب هذا العمل، فإن الممثل البالغ من العمر 48 عاما سيقوم أيضا بطوله , Taanaji: The Unsung Warrior إلى جانب أجاي ديفجان، وسوف يظهر سيف أيضا في Dil Bechara مع الممثل سوشانت سينغ راجبوت