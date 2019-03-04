يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد زوجته إنجي علاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري يوسف الشريف بعيد ميلاد زوجته الاستايلست والكاتبة إنجي علاء.

إنجي شاركت جمهورها في صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها على «أنستجرام»، وشاركها الاحتفال زوجها الفنان، وعلقت قائلة: «عيد ميلادي 3 – 3».

كما نشر يوسف صورة من الحفل وكتب: «كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي عقبال مليون سنة ويارب تحققي كل اللي بتحلمي به يارب».

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جمهور يوسف وإنجي هنأها بمناسبة عيد ميلادها من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص، وتمنى لها مزيدا من النجاح.

وكان الفنان المصري يوسف الشريف قد تعرف على إنجي علاء أثناء إجرائها حوار معه، ووقع في حبها، وتزوجها، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم: “عبدالله، وعبدالرحمن، وجنا».

إنجي علاء عملت مع زوجها كستايلست في عدد من الأعمال ومنها : «الصياد ولعبة إبليس»، وكان آخر رواياتها المطبوعة «الأشقر مروان» التي حققت نجاحا كبيرا.

يوسف وإنجي احتفلا منذ أيام بعيد ميلاد توأمهما وتسببا في غضب الجمهور بسبب إخفاء وجه ابنهما وابنتهما ولكن قالت إنجي إنها بذلك تحترم خصوصيتهما.