نيرمين الفقي أكثر جاذبية على الشاطئ.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
نيرمين ظهرت في الصور الجديدة وهي على شاطئ البحر، حيث كانت ترتدي ملابس كاجوال أنيقة تبرز رشاقتها بأناقة، ووضعت على رأسها قبعة وغطت عينيها بنظارة شمس.
جمهور نيرمين الفقي أمطرها بسيل من التعليقات عبر حسابها الخاص، وتغزل الفانز في دلعها وأناقتها، وحسدوها على شبابها المتجدد الذي لا يتأثر بمرور السنوات.
نيرمين تقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، مع المخرج كمال منصور، والمسلسل من 60 حلقة، وحقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا، ويحظى الجزء الثاني أيضا بنسبة مشاهدة عالية.
الفنانة المصرية التي تجسد في العمل دور “عبير”، تألقت خلال الأيام الماضية ضمن أحداث المسلسل بمشهد غنائي مع الفنان سيد رجب، وحصدت التعليقات على مواقع التواصل بمشهد تمثيلي وغنائي أظهر قدراتها الفنية.
«أبو العروسة» بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، محمد عادل، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، محمود حجازي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، كوكي.
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