أحمد جمال: هكذا وقعت في حب خطيبتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد جمال تفاصيل جديدة عن ارتباطه بالإعلامية السعودية ديانا، والتي أعلن خطوبته عليها منذ أسابيع.

أحمد قال إنه تقابل مع ديانا أثناء تواجده في دبي، حيث كان هناك لإجراء مقابلة، وأصبحت صديقة مقربة منه، ثم بدأت قصة الحب بينهما، وتمت الخطبة.

وعن أكثر ما جذبه فيها أكد الفنان الشاب أنها مميزة واستطاعت أن تجذبه من النظرة الأولى، ولكن أكثر ما يحبه فيها ابتسامتها الرائعة، فهي دائما تضحك ومتفائلة.

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الفنان الشاب قال في حوار له مع مجلة «لها»، إن خطيبته لا تغار عليه وتتعامل مع معجباته بذكاء شديد، وتفهم أن حب الناس نعمة من الله لا تقدر بثمن، وتساعده على عمله.

جمال أكد أن أساس العلاقة الناجحة بين أي اثنين هو التفاهم والحب والمساندة، وقال إنه يساند خطيبته في عملها، ويتمنى لها النجاح الدائم في أي مجال تختاره.

المطرب الشاب كشف أنه لم يحدد موعد للزفاف حتى الآن، ولكنه سيكون قريبا، وبعد الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومه الجديد.

جمال أعلن أيضا أنه سيدخل مجال التمثيل، حيث عرض عليه أكثر من عمل، وسيتخذ القرار فور الانتهاء من ألبومه.