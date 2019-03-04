عاصي الحلاني: غناء ابنتي ماريتا في الأفراح والحفلات الخاصة ممنوع

رنا صلاح الدين - عبر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنية «عم يسألوا»، أول أغنية لنجله الوليد، والتي أطلقها مؤخرًا بعد حصوله على لقب برنامج «ديو المشاهير».

عاصي الحلاني، في تصريحات صحفية: «الأغنية كان من المفترض أن تكون لي وعدت وقررت أن يغنيها الوليد»، مؤكدًا أنه إلى جانبه في كل شيء.

كما كشف في تصريحاته عن المحظورات على ابنته ماريتا، والتي دخلت مجال الغناء قبل شقيقها بسنوات قائلًا: «لا أسمح لها سوى بالغناء في المهرجانات الكبيرة.. مشوار ماريتا الفني يُخطط له باحتراف، وأنا دقيق جدًا لناحية مشاركتها في الحفلات من عدمها، وأرفض أن تغني في الأفراح والمناسبات الخاصة، لكي يكون طريقها الاحترافي مدروسًا ومميّزًا نوعًا وليس كمًا».

يذكر أن عاصي الحلاني، من أكبر الداعمين لابنته ماريتا، حيث شاركها الغناء في عدد من حفلاتها الفنية، كما أنه يحرص على مساندتها في أعمالها الفنية التي تطرحها دائمًا.

وكما فعل الحلاني مع ابنته ماريتا، قدم نجله الوليد إلى الجمهور بمشاركته أيضًا في الغناء بالحفلات الفنية التي يقدمها، ومن اشهرها حفله بدار الأوبرا المصرية في شهر يونيو الماضي، والذي استطاع فيه نجله أن يخطف الأنظار لجمال صوته، والذي أهله لنيل لقب “ديو المشاهير”.