نجل مها أحمد المعاق يدخل المستشفى والفنانة تطالب جمهورها الدعاء له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مها أحمد عن إصابة نجلها الأكبر “أحمد”، بوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلى المستشفى.

مها نشرت صورة لنجلها، المصاب بإعاقة ذهنية، ظهر فيها راقدا على سرير المرض داخل إحدى المستشفيات، وطلبت من جمهورها الدعاء له، دون أن تذكر تفاصيل عن وعكته.

الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “دعواتكم.. ربنا كريم..الحمد الله.. الحمد الله على كل شيء.. أحمد مجدي كامل”.

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جمهور الفنانة المصرية دعوا لنجلها بالشفاء العاجل، وتسائلوا عن طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت به.

يذكر أن الفنانة المصرية مها أحمد لديها ولدين من زوجها الفنان مجدي كامل وهما: “أحمد وعادل”، وقد أعلنت مها منذ فترة أن ابنها احمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما لم يكن يعرف الجمهور أن لها ابن غير ابنها عادل.

ووجهت مها أحمد وقتها رسالة خاصة إلى ابنها أحمد، قالت فيها: “أنا بحبك قوي، وسامحني لو كنت قصرت في حقك، ما باليد حيلة، ربنا قادر على كل شيء”.