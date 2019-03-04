كينان أميرزالي وزوجته يشاهدان عرض «أليس في بلاد العجائب».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص النجم التركي كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل»، وزوجته الفنانة سينيم كوبال على حضور العرض المسرحي الجديد «أليس في بلاد العجائب» للنجمين سيريناي ساريكايا وشكرو اوزيلديز وغيرهما.

عدسات الصحفيين رصدت الثنائي بعد انتهائهما من مشاهدة العرض، حيث اعرب الزوجان عن استمتاعهما بالمسرحية، كما أثنى كينان على أداء سيريناي وباقي فريق العمل، وهو نفس الرأي الذي تبنته سينيم.

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يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد كان مسلسل «محمد الفاتح» آخر مسلسل عُرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له قررت وقف عرض العمل بعد عرض الحلقة الخامسة منه، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لنجم «القبضاي».

في الوقت الذي انضمت فيه سينيم لفريق عمل مسلسل «الحامي» للنجم التركي شآتاي أولسوي، بموسميه الثالث والرابع، حيث يُعد المسلسل الذي يُعرض الموسم الثاني منه حالياً، أول عمل تركي تننجه شركة Netflix العالمية.

مصادر صحفية كشفت عن أجر سينيم عن العمل المنتظر، حيث تتقاضى 30 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي يتقاضى فيه بطل المسلسل، شآتاي أولسوي، 50 ألف ليرة تركية عن الحلقة، كما يشاركهما بطولة العمل، عائشة توران، هازار إيرجوتشلو، أنجين أوزتورك، بورتشين تيرزي أوغلو، وغيرهم.