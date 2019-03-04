ياسمين صبري بإطلالة عفوية في جلسة تصوير حديثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور الفوتوغرافي يوسف تايه.

الفنانة المصرية ظهرت في الجلسة بإطلالة عفوية مميزة، وأطلت بملابس كاجوال سوداء، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا، وتزينت بمكياج هادئ.

ياسمين شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي حازت على إعجاب جمهورها بشدة.

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يذكر أن الفنانة المصرية ياسمين صبري تستعد لدخول السباق الرمضاني من خلال مسلسل «حكايتي»، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة لها، ويشاركها العمل كل من الفنانة وفاء عامر، والفنان أحمد بدير، وغيرهم.

ياسمين صبري بدأت حياتها الفنية بشكل حقيقي من خلال مسلسل «جبل الحلال»، مع الفنان محمود عبدالعزيز ووفاء عامر، ثم شاركت في مسلسل «الأسطورة»، مع الفنان محمد رمضان وجذبت الأنظار إليها بجمالها وموهبتها الفنية.

الفنانة الشابة حالفها الحظ بعد ذلك وشاركت في بطولة أكثر من عمل سينمائي مع الفنان محمد عادل إمام ومن بينها «جحيم في الهند»، وتعد واحدة من جميلات هذا الجيل.