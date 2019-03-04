كارينا كابور خان تفوز بجائزة أفضل ممثلة في Koffee With Karan 6

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انتهى البرنامج الحواري الشهير Koffee With Karan 6 للمخرج كاران جوهار في موسمه 6، وكان لدينا في الأسبوع الأخير أسبوع ختامي.

احتفالا بانتهاء الموسم، تشكلت هيئة محلفين من النجوم ماليكا ارورا Malaika Arora، وماليكا ديوا Mallika Dua، وفير داس Vir Das وكيرون خير Kirron Kher كأعضاء في لجنة التحكيم بحفل جوائز Koffee With Karan 6.

وبالإجماع وبأصوات هيئة المحلفين فازت النجمة الهندية كارينا كابور خان بجائزة أفضل ممثلة أنثى في الحفل وهي بالتأكيد تستحق ذلك. ضم هذا الموسم من البرنامج الشهير العدد الأكبر من الوجوه الجديدة، وتضمن هذا الموسم أيضا إضافة جديدة، وهي منح سيارة اودي كجائزة.

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من ناحيتها، قامت هيئة المحلفين بعمل كبير في اختيار الفائزين، ووالى جانب فوز كارينا كابور نعرض القائمة الكاملة من الذين فازوا بجوائز Koffee With Karan 6.. من الذكور: ايوشمان خورانا، ايشان خاتار، رنا داجوباتي، ديلجيت دوسانيه، س راجامولي، راجكومار راو، باراباس، كارتيك آريان، والأفضل من الإناث: ساره على خان، انانيا باندي، جانفي كابور، بهومي بنكار، تارا سوتاريا، ريا كابور، كريتي سانون

وأفضل النساء اللاتي ارتدين الملابس: شويتا باتشان أناندا، كارينا كابور خان، ريا كابور، علياء بهات، بريانكا شوبرا جوناس، سونام كابور اهوجا، ديبيكا بادوكون

جائزة الإنجاز مدى الحياة: الأداء الأفضل للسيدات: كارينا، كاجول، ديبيكا، ساره، علياء، بريانكا، وأفضل أداء ذكر: رانفير، ودالجيت، اكشاي، ابهيشيك باتشان، ارجون كابور

على جبهة العمل، تعمل كارينا مع أكشاي كومار، ودالجيت دوسانيه وكيارا أدفاني في فيلم جديد، إلى جانب فيلم “تاخت” مع كاران جوهار ورانفير سينغ، علياء بهات، جانفي كابور، أنيل كابور، فيكي كوشال وبهمومي بيدنيكار.