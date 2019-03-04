حليمة بولند تثير استياء جمهورها بفيديو مع والدتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند استياء جمهورها بمقطع فيديو نشرته جمعها بوالدتها.

والدة حليمة قامت خلال مقطع الفيديو بتعليم ابنتها كيفية تقشير الجراد وأكله، مؤكدة أنه لذيذ، كما أعطتها معلومات عنه، إلا أن الإعلامية وابنتيها أبدين عدم تقبلهن لتناول الجراد.

الإعلامية الكويتية أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “أمي بدها تاكل جراد، ياكلونه اهل الكويت قبل، وانا وبناتي مخترعين لايعة نفسنا”.

جمهور الإعلامية الكويتية أبدوا استيائهم الشديد من هذا الفيديو، وهاجموا حليمة لنشرها مثل هذا الفيديو الذي وصفوه بالمقزز.

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وكانت حليمة بولند قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير حديثة، للترويج لمشاركتها في مسابقة مهرجان الموضة العربية، وقد تألقت في الجلسة بإطلالتين مختلفتين.

وكانت إطلالتها الأولى عبارة عن فستان باللون الموف “أوف شولدر”، مكشوف الصدر والكتفين، وتزينت بمكياج ترابي قوي، وأسدلت شعرها الأسود الطويل على ظهرها مع تمويجة بسيطة.

أما الإطلالة الثانية فكانت بفستان ذهبي أنيق له أكمام طويلة، وتزينت بماكياج أبرز ملامحها، وتركت شعرها منسدلا مع تمويجة بسيطة، وأمسكت خلال صور الجلسة باقة ورد حمراء كبيرة، واتخذت عدة أوضاع مميزة.