الحفل الأول لأحلام في السعودية .. تعرفي على موعده

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الفنانة أحلام منذ قليل على حسابها موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، موعد حفلها القادم في السعودية لأول مرة.

ونشرت صورة لها بجانب شعار السعودية، وعلقت قائلة: "السعوديه وحفلي الجماهيري الأول للعائلات في رياض العز،السعودية، بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري".

وطلبت أحلام من جمهورها في السعودية أن يختاروا معا الأغاني التي يرغبون في سماعها.

ستطل أحلام في أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، بتاريخ 21 مارس 2019، في الرياض بلدها الثاني.

وقد عبر متابعيها عن فرحتهم الشديدة بالحفل، وبدأ البعض في اختيار الأغاني معها.