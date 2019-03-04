بالصورة .. أول ظهور لابنة كندة علوش وعمرو يوسف

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خضعت الفنانة كندة علوش لجلسة تصوير على غلاف مجلة "eniGma"، لعدد شهر مارس الذي يشهد الإحتفال بعيد الأم.

ظهرت علوش على غلاف المجلة وهي تحمل ابنتها، ولم تكشف عن وجهها، بل وضع يدها على رأسها بينما كانت "حياة" تنظر إلى الجانب الاخر من الصورة.

ظهرت علوش بإطلالة جميلة ناعمة، وقد أبرزت ملامحها مكياج خبيرة التجميل دنيا صدقي، أما إطلالتها هي وابنتها فكانت من اختيار الستايلست ياسمين عيسى، والشعر جاء بتموجات ناعمة من تنفيذ مصفف الشعر هيثم دهب.

وتفاعل متابعيها على الإنستجرام متمنين من الله أن يديم عليها السعادة والصحة بينما طالبها البعض بالكشف عن وجه ابنتها لمعرفة من تشبه عمرو يوسف أم كندة علوش.

وكانت قد قررت علوش سابقا أنها ستأخذ أجازة مفتوحة ولن تلتزم بأي أعمال فنية حتى تهتم بإبنتها وتعطيها كل وقتها.