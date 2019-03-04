احلام لأول مرة في حفل جماهيري في السعودية

Mar 04, 2019
ضربت النجمة الاماراتية أحلام موعداً مع الجمهور السعودي بحفل فني ستحييه بتاريخ 21 آذار/مارس الحالي في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.
وأعلن “عبدالله مخارش” المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة هيئة الثقافة، الخبر على حسابه على تويتر، مشيراً ان حفل احلام سينقسم المسرح الى قسمين، الاول للعائلات وآخر للشباب. وختم تغريداته بهاشتاغ #احلام_في_السعودية
بدورها علقت احلام بسلسلة من التغريدات، وقالت: “يالله اعلن أي والله متحمسة وقاعدة اشتغل على حفل يليق بالسعودية وجمهوري الكبير فيها مسرح مختلف اوعدكم”. وتابعت “يا اخي السعوديه غير أحس كأنها اول حفله لي”.
احلام كتبت على انستغرام: “اتشرف بالغناء في بلدي الثاني السعوديه وحفلي الجماهيري الاول للعائلات في رياض العز السعودية بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري سيداتي سادتي أختاروا أغاني حفلي الجماهيري الاول للعائلات في رياض العز السعودية بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري”.
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