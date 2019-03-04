مُسلسل "ما فيي" يخسر نجاحه بسبب "المُماطلة".. ومُتابعون يُعلنون...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يستطع المسلسل السوري اللبناني المشترك "ما فيي" الحفاظ على الضجة الكبيرة التي رافقت انطلاقه، فبعدما وصلت عدد حلقاته إلى 40، بدأ الجمهور يتساءل عن سبب هذه المماطلة التي لا فائدة منها.

فقد كشف عدد من المشاهدين أنهم توقفوا عن متابعة المسلسل بانتظار الحلقة الأخيرة للاكتفاء بمشاهدتها، خصوصًا أن الحلقات الأخيرة لم تحمل الكثير من الأحداث، متمنين أن تحمل الحلقات المقبلة من العمل أحداثا قوية تُعيد له بريقه.

واعتبر البعض أن فكرة العمل "المسروقة" من أحداث المسلسل التركي "جسور والجميلة" كان من الممكن أن تنجح لو أنهم اختصروا الحلقات إلى 30 على أعلى تقدير.

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يُشار إلى أن مسلسل "ما فيي" بطولة الفنان السوري معتصم النهار، والفنانة اللبنانية فاليري أبي شقرا، بالإضافة إلى نادين، ومحمد قنوع، وعدد كبير من النجوم وكان قد حقق ضجة كبيرة فور عرض الحلقات الأولى منه.

وتدور أحداث المسلسل حول فارس "معتصم النهار" وشقيقته ديما "روزينا لاذقاني" واللذين يقرران معرفة حقيقة مقتل والديهما ويسافران من سوريا إلى لبنان من أجل اكتشاف الحقيقة ليقع فارس في حب "ياسما" ابنة العائلة المُتهمة بالتسبب بموت والديهما، وتتوالي الأحداث بعدها في صراع كبير ما بين الحب والانتقام، وهو من إخراج السورية رشا شربتجي.