نوال الزغبي وصيحة البطن المكشوف.. هل تناسب "برستيجها" الفني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بين الحين والآخر على ارتداء موضة البطن المكشوف، وخرجت اليوم لتستعرض أنوثتها في صور جديدة نشرتها عبر إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة بتصميم أنثوي شديد الإتقان.

الزغبي أطلت في بليزر دون كنزة من تحته، لتجسد طابعًا أنثويًا من مقاس يتسم بالضيق والقصر وينتهي قبل الخصر مباشرة ليترك جزءًا من البطن مكشوفًا.

وتختار نجمات كثيرات إطلالات تكشف أجزاء عدة من أجسادهن، إلا أن نوال الزغبي معروفة بإطلالاتها الجريئة التي تكشف عن بطنها وخصرها النحيف.

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وتتفنن نوال في كيفية اختيار إطلالات تناسب جسدها الرشيق لتسلط الضوء على هاتين المنطقتين، على الرغم من الانتقادات التي يوجهها لها جمهورها من الإناث اللواتي يؤكد عدد كبير منهن بأن هذه الصيحة لا تناسب عمر نوال وبرستيجها الفني.

تعرفي من خلال هذه الصور على أبرز إطلالات نوال الزغبي بالبطن المكشوف..