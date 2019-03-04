شاهيناز تهنئ أنغام بزواجها.. وتبدي رأيها في زواج الوسط الفني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الفنانة المصرية شاهيناز، تهنئة لمواطنتها الفنانة أنغام، على زواجها من الملحن أحمد ابراهيم، موضحةً أنها لم تقابلها حتى الآن حتى تستطيع تهنئتها بالزواج.
وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في حفل مسابقة اختيار "ميس إليجنت مصر 2019"، إنها لا تحب أن تستمع أو ترد على الشائعات التي تتناول حياة أفراد أسرتها الشخصية؛ لأن لكل منهم حياته التي لا بد أن يحافظ على سريتها.
وأشارت شاهيناز إلى أن زواج الفنانين والفنانات من الوسط الفني، ليس بالضرورة أن يساعد على نجاحه، ولكن الأهم هو التفاهم والثقة المتبادلة بين الزوجين.
وعن أعمالها الفنية، تابعت الفنانة المصرية أنها في المراحل النهائية من إصدار ألبومها الجديد وستطرح قريبًا أغنية سينجل من الألبوم بعنوان "شبكني"، لافتة إلى أنها سعيدة بنجاح ألبوم الفنانين حماقي وأنغام الأخير، والذي تميز برقة الإحساس وجمال الكلمات والألحان.
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