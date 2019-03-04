شكرا لقرائتكم بعد انفصال لـ5 سنوات..الأشقاء جوناس يعيدون تشكيل فرقتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت فرقة "جوناس براذرز" لموسيقى البوب المؤلفة من ثلاثة أشقاء أنها ستعيد تشكيل صفوفها بعد أكثر من خمس سنوات على انفصالها مع إصدار أغنية جديدة الجمعة.

وقد غرد الأشقاء الثلاثة: "لقد عدنا"، مرفقين التغريدة بمقطع مصور إلى جانب مقدم البرامج، جيمس كوردن، داخل سيارة يعلنون فيه إعادة تشكيل الفرقة.

وأعلن الأشقاء جوناس أيضا في تغريدة أخرى إصدار أغنية جديدة منتصف ليل الجمعة (الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش)، بعنوان "ساكر" هي الأولى لهم منذ "فيرست تايم" في العام 2013.

واشتهر كيفن (31 عاماً) وجو (29 عاماً) ونيك جوناس (26 عاماً) من خلال العزف في مسلسلات وأفلام تلفزيونية من إنتاج "ديزني" إلى أن أصبح لهم مسلسل خاص بهم بعنوان "جوناس" استمر عرضه لموسمين.

وسمحت لهم مشاركتهم في هذه البرامج بتحقيق شعبية كبيرة في صفوف الجمهور الشاب.

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وهم يعتمدون موسيقى بوب كلاسيكية جداً مع التركيز على عزف الغيتار. وقد أصدر الأشقاء جوناس أربعة ألبومات مسجلة في الاستوديو بين العامين 2006 و2009 وقد تربع الأخيران على تصنيف المبيعات في الولايات المتحدة.

وقد ألف الأشقاء الثلاثة الكثير من أغانيهم ولا سيما تلك الضاربة منها "بورنين أب" و"تونايت".

وانفصلت الفرقة العام 2013 خصوصا بسبب رغبة نيك جوناس بخوض غمار الفن منفردا.

وقد أصدر أصغر الأشقاء جوناس منذ ذلك الحين ألبومين وحققت بعض أغانيه نجاحا كبيرا مثل "جالوس" و"كلوز".

وقد تصدر الأخبار في الفترة الأخيرة بسبب زواجه في كانون الأول/ديسمبر من الممثلة الهندية بريانكا شوبرا التي تكبره بعشر سنوات.