أصالة تُعقِّب على مطالبتها بالجنسية المصرية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: علّقت الفنانة أصالة على تصريح مطالبتها بالجنسية المصرية في مقطع فيديو انتشر لها من كواليس حفلها الأخير في قاعة المنارة بالقاهرة.

وكتبت تقول "أنا أفخر بأنّي أحمل جنسية وطني الأمّ سوريا وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين وكذلك أحمل جنسيّة فلسطنيّه هديّة غالية من أهلنا هناك، ولاأحمل جنسيّه أجنبيّه رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت. أنا واحده منّ عوائل كثيرة بالآلاف على امتداد الوطن العربي".

وجاء تعليقها هذا بعد الجدل الذي أُثير وفقاً للقانون السوري الذي يُلزمها في حال حصولها على الجنسية المصرية أن تتنازل عن إحدى الجنسيات التي تحملها.

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