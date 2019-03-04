نوال الزغبي ترفض الزواج من المذيع الكويتي حمد قلم

اسماء السيد - في حلقة استثنائية حلّت النجمة الذهبيّة نوال الزغبي ضيفة في برنامج التوك شو الخليجيّ "مع حمد شو" ، والذي يقدّمه الاعلامي الكويتيّ حمد قلم، والذي يشهد الصدارة حالياً بالتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعيّ.

بدت نوال الزغبي في إطلالتها الأخيرة في برنامج "مع حمد شو" متجدّدة، مرحة، و شبابية، وتميّزت بإطلالة أنيقة كانت حديث الجمهور.

شهدت الحلقه موجة غزل بين حمد قلم ونوال الزغبي، وصلت إلى حدّ غيرته من موافقة نوال على عرض زواج من أحد المعجبين الكويتيين عبر تويتر، فعرض عليها حمد الزواج ولكنّها رفضت شروطه!

كما نفت شائعة قيامها بكسر أحد ضلوعها للمحافظه على رشاقتها، حيث وضّحت السرّ بأنها مواضبة على التمارين الرياضية، كما أنّها حريصة على عدم تناولها وجبة العشاء.

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غنّت نوال سبع أغنيات تنوّعت ما بين الجديد والقديم من ضمنها : " صبّح صبّح، وكده باي، جوه قلبه التي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور مع العلم أنّه تمّ طرحها خلال اقل من شهر.

ومن قديمها غنّت نوال "الليالي" و"الدلعونة"، كما حقّقت حلم حمد بتقديم دويتو (مين حبيبي أنا) معها، وأشارت أنّه كان هناك نيّة لتكرار الدويتو مع وائل كفوري ولكنّهم اتفقوا على الاكتفاء بنجاح الدويتو القديم فقط.

برنامج "مع حمد شو" يعرض كل سبت في تمام العاشرة مساءً على قناة الراي الكويتية.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر هذا الرابط: