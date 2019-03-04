فيلم "The Crew" يُثير أزمة في مهرجان شرم الشيخ

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شهد العرض الأول لفيلم "The Crew" الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين بينهم يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، وتامر حبيب أزمة بين إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيوية وصنّاع الفيلم. بعد أن تخلّفت إدارة المهرجان عن عرضه في حفل افتتاحه.

وعلى أثر عدم التزام إدارة المهرجان بالعرض الأول للفيلم في الموعد، قرر صنّاعه ومخرجه سحبه من إدارة المهرجان التي تمسكت بعرضه وفق اللوائح. لكن مخرج الفيلم غادر المهرجان غاضباً من تعامل إدارته مع العرض الأول للفيلم. خاصةً وأن قرار عدم عرضه في حفل الافتتاح لم يُتخَذ إلا يومها.

وأرجع المدير الفني للمهرجان محمد سيد عبد الرحيم عدم عرض الفيلم في الموعد المتفق عليه إلى فقرات حفل الافتتاح المتعددة كوجبة دسمة، ومن ثم قررت إدارة المهرجان الاكتفاء بعرض الفيلم في أكبر قاعة عرض وأرفعها مستوى من ناحية الصوت والصورة وفي أفضل وقت للمشاهدة في المهرجانات وهو السابعة مساء وذلك حتى يتسنى لكل من يريد أن يشاهد هذا الفيلم الدسم بدوره أن يشاهده.

وأكد عبد الرحيم على أن مخرج الفيلم قرر أن يغادر المهرجان رغم كل الترحيب الذي قدمه له المهرجان وبعد الاستجابة لعدة مطالب ورفض أخرى مستحيلة وغير احترافية مثل عمل تجربة للصوت والصورة في أماكن العرض قبل عرضه بأسبوع مشيراً إلى أن الفيلم تم عرضه في موعده المحدد بحضور مدير تصوير الفيلم تامر الحسيني ومونتير الفيلم محمود سمير.