يسرا وعمرو يوسف ونيللي كريم خارج السباق الرمضاني

أصبح الفنانان نيللي كريم وعمرو يوسف خارج المنافسات الرمضانية هذا العام، وذلك رغم المحاولات التي شهدتها الأسابيع الماضية منهما لتقديم مسلسلات جديدة وعرضها خلال شهر رمضان، إلا أن محاولاتهما باءت بالفشل بسبب الأزمات الإنتاجية التي أطاحت بهما.

وأعلن عمرو يوسف مؤخرا عن دخوله منافسات الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل يحمل اسم "القائمة 36"، لكن بعد أيام توقفت تحضيرات العمل بسبب الأزمات الإنتاجية والتسويقية، ليعتذر عمرو في النهاية عن العمل، ويرضخ لأمر غيابه عن الدراما للمرة الأولى منذ أعوام طويلة.

وتغيب النجمة نيللي كريم عن دراما رمضان للمرة الأولى منذ 5 أعوام متتالية، إذ كانت تنوي تقديم مسلسل يحمل اسم "النصابين" مع آسر ياسين، إلا أن الأزمات الإنتاجية أوقفت المسلسل، لا سيما أن الوقت أصبح متأخرا للغاية؛ إذ إن شهر رمضان يتبقّى له 60 يوما على أقصى تقدير.

وقدّمت نيللي آخر مسلسلاتها "اختفاء" وشارك في بطولته هشام سليم وبسمة ومحمد ممدوح ومدحت مرسي وآخرون، ومن تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

وأعلنت الفنانة يسرا للمقربين مشاركتها في دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، إلا أن الوقت داهمها بسبب الأزمات ومشاكل التحضير.

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يذكر أنّ عمرو يوسف قدّم العام الماضي مسلسل "طايع"، وشارك في بطولته سهير المرشدي وعمرو عبدالجليل والشاب أحمد داش ومحمد علي وصبا مبارك وآخرون، ومن إخراج عمرو سلامة.

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