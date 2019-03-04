226 ألف دولار إيرادات فيلم How to Train Your Dragon في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Hidden World How to Train Your Dragon أن يحقق إيرادات في مصر وصلت الي 226 ألف دولار أمريكي ، فيما حقق علي مستوى العالم 375 مليون دولار أمريكي حتى الآن. الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، وكيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاى باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المستوحى من سلسلة كتب التى تحمل اسم How to Train Your Dragon.

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