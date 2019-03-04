شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على كيث فلينت متوفيا فى منزله بإنجلترا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اليوم النجم العالمي كيث فلينت المعروف بأسطورة الـ " electronic music " ، وذلك عن عمر يناهز الـ 49 عاما، حيث عثر عليه متوفيا في منزله الموجود في إنجلترا .
ونقلا عن موقع " officialcharts " أكد المتحدث باسم الشرطة العثور على النجم الشهير متوفيا في منزله ، بينما تم إبلاغ أقاربه بالوفاة ، وتعتبر حالة الوفاة مريبة .
يذكر أن كيث فلينت هو مغني انجليزي ، اشتهر باسم مطرب وراقص الفرقة الموسيقية الإلكترونية " The Prodigy " الشهيرة و من اشهر الاغنيات التي قدمها "Firestarter" و "Breathe" .
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