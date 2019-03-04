شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجه من أزمته المرضية.. فادى أندراوس يعود للساحة الفنية بـ "عم نلتقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفنان فادي أندراوس للساحة الفنية بعد مروره بأزمة مرضية شديدة أصابت قلبه أجرى على إثرها عملية جراحية، أدت إلى غيابه فترة، ليعود من جديد في حفل كامل العدد حمل عنوان "العودة"، حيث استقبل الجمهور من لبنان وخارجها فادى أندراوس واحتفل معه بأحدث أعماله الغنائية "عم نلتقى"، والتي أخرجها فيديو كليب المخرج فادى حداد، وكتب كلمات الأغنية نعمان الترس ولحنها رواد رعد ووزعها طونى أبى خليل.

كما أعلنت عدد من الجمعيات الخيرية لرعاية القلب خلال الحفل عن اختيار فادى كسفير ووجه دعائى لها من أجل نشر حملات توعية للشباب للعناية بصحتهم الجسدية والنفسية.

وحضر الحفل الذى أقيم فى بيروت واستمر لمدة ساعتين عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وغنى فادى عدد كبير من أغانيه إضافة إلى عدد من الأغاني القديمة والأجنبية أيضا.



















