شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان عبد الرحيم يصف معتز مطر وزوبع وناصر بالمثليين فى أغنية جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم أغنية جديدة تحمل اسم "المثليين الثلاثة"، هاجم فيها المذيعين بقنوات الإخوان معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، أبطال إعلام الخيانة الذين يحرضون على مصر ليل ونهار، ووصفهم بعبدة الدولار . وقال عبد الرحيم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه اتفق مع الشاعر إسلام خليل على تقديم أغنية عن هؤلاء الخونة الذين أساءوا لمصر كثيرا ويستغلون أى حدث لإشعال الفتنة، واصفا إياهم بأنهم ليسوا مصريين قائلا: "مش عارف هما عايشين إزاى ولازم يقفوا عند حدهم ولابد من القبض عليهم لأنهم خونة وكدابين" . وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يكذبون ويفبركون الأخبار عبر قنواتهم التى تبث من خارج مصر. وتقول كلمات الأغنية وتقول كلمات الأغنية المثليين الثلاثة أسوأ وأخس عناصر ابطال إعلام الخيانة معتز وزوبع وناصرإشاعات فوق المحتمل وحاجات ملهاش أساس لسة عندهم أمل يصدقوهم الناس تشوفهم فى أى أزمة نازلين هرى وتسخين ونبى لو ليكم لازمة كنا نجيبكم زاحفين ونبى لو ليكم لازمة كنا نجيبكم صاحيين معتز افندى وناصر اللى مش مظبوط عاوزله قلم على بوزه والتانى عاوز شلوط Advertisements ومن إشاعات وشتيمة يومين كدب وتحريض زوبع وهشام عبدالله الواد أبو عقل مريض عملو من الحادثة حكاية وخدوها فيلم وسبوبة فبركو أحاديث وهمية وفيديوهات مضروبة شعب مصر الجدعان الفيس عليهم إتلم إداهم فوق دماغهم ونزل اتبرع بالدم مالكم ومال مصر إنتوا فى تركيا قاعدين يامثليين العصر ياخونة ياكدابين خليكم مع اردوغان اتلاقوا زيو فين خليفة المجرمين يدعيلكم دعوتين المصريين كرهوكم والنعمة لو طالوكم لازم ياكلوكم أكل إعلامكم كله كدب وكلامكم كله زور إنتوا من مدرسة الاسطى أيمن نور المصريين فهموكم ياعبدة الدولار وتميم واردوغان دول الخونة الكبار.

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