شكرا لقرائتكم خبر عن كايا جربر تقدم فستان مرصع بالماس بعرض أزياء Givenchy فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية كايا جربر بالتألق وتحقيق النجاحات على منصات العرض بأهم وأشهر العروض العالمية . وقد أبهرت أمس كايا العالم بإطلالتها علي الـ " runway " خلال عرض دار ازياء " Givenchy " وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس " Paris Fashion Week " . ظهرت كايا جربر البالغة من العمر 17 عام خلال العرض مرتديه فستان ذات تصميم مذهل باللون الاسود ومزينة بفصوص الماس التي تم تنفيذها بشكل معقد، وذلك حسب موقع " ديلي ميل " .

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