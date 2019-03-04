- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ71.. رسالة من أحد أفراد "عائلة ونيس" إلى محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت الفنانة دنيا عبد العزيز، برسالة إلى الفنان الكبير محمد صبحى، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده الـ71، والذى يوافق الـ3 من مارس فى كل عام.
وقالت الفنانة دنيا عبد العزيز، فى رسالة كتبتها على صورة جمعتها مع الفنان محمد صبحى: "يا ونيس كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة، عمري ما هنسى إنك علمتني الالتزام والاحترام، اتعلمت منك حاجات كتير أهمها حبي لشغلي بجد، كل سنة وأنت أستاذى.. تلميذتك مجبورة".
الغنانة دنيا عبد العزيز مع الفنان محمد صبحى
يشار إلى أن الفنانة دنيا عبد العزيز، كانت قد شاركت مع الفنان محمد صبحى فى مسلسل "عائلة ونيس" فى الجزء الثالث، وقدمت شخصية "مجبورة".
كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد ميلاده الـ71.. رسالة من أحد أفراد "عائلة ونيس" إلى محمد صبحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.