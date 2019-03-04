شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صورة تجمع مصطفى شعبان ونجلاء بدر فى كواليس "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مشاهده فى مسلسله "أبو جبل" فى الديكورات الخاصة بالعمل، ونشرت نجلاء أول صورة تجمعها مع مصطفى شعبان من الكواليس، حيث تجسد نجلاء دور زوجة دياب الذى يقدم شخصية شقيق مصطفى شعبان خلال الأحداث.





مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

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وكان آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذى عرضه مؤخراً على شاشة ONE، حيث شاركت فى بطولته الى جانب يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، نهى عابدين، انجى أبو زيد، سلمى أبو ضيف، هدى المفتى، سامى مغاوى، عمر زهران، لطيفة فهمى، حازم ايهاب وتأليف عبد الله حسن، أمين جمال، خالد أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.