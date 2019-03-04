كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر أمام مصطفى شعبان في "أبو جبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت النجمة نجلاء بدر جمهورها بنشرصورة جديدة تجمعها بالفنان مصطفى شعبان من كواليس مسلسلها الجديد "أبو جبل" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

وعلقت نجلاء علي الصورة : "مصطفى شعبان، القلب الصافي والضحكة الحلوة وعشرة العمر، يارب يا كريم، مسلسل أبو جبل رمضان 2019".

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، حسن حسني، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.