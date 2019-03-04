كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليا البحيري تواجه عادل إمام في"فلانتينو" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ اليوم الفنانة داليا البحيرى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" بمدينة الإنتاج الإعلامي فى الديكور الخاص بالمسلسل حيث من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني 2019.

وتجسد "داليا" خلال العمل شخصية فتاة تدعى "نورا" وهي من مدينة طنطا يقع فى غرامها الزعيم عادل إمام وتقع فى عدة مشاكل مع زوجته الأولى.

مسلسل "فلانتينو" يشارك فى بطولته، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، وأحمد فريد، سيناريو أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.